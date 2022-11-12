. Рекомендации, что не стоит делать 13 ноября 2022 года, приметы и поверья этого дня

На 13 ноября в календаре указаны несколько праздников. Например, Международный день слепых и Всемирный день доброты. А согласно церковному календарю, 13 ноября верующие чтут память святых Спиридона и Никодима.

Церковный праздник 13 ноября 2022 года

В этот день церковь вспоминает о преподобных Никодиме и Спиридоне. В народе 13 ноября начинали охоту, а также ловлю рыбы. Рыбаки были уверены, что важно приготовить пирог из рыбы. Если им угостить всех членов семьи, тогда в доме будет царить счастье, благополучие и здоровье.

Кроме того, выбирали самых слабых кур, а затем забивали их. Всех остальных отправляли в зимние сараи на весь холодный период года. Если верить приметам, то в этот день рыбакам запрещается ругаться. Это может привести к тому, что на протяжении всей зимы рыбалка будет безрезультативной и улова можно не видать.





Международные праздники 13 ноября 2022 года

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения установила 13 ноября Международным днем слепых. Сделано это не случайно. В 1745 году в этот день родился французский педагог по имени Валентин Гаюи. Он стал основателем школ, а также предприятий как в Санкт-Петербурге, так и в Париже, предназначенных для слепых людей.

Также многие страны отмечают такой праздник, как Всемирный день доброты. Это еще один повод, чтобы совершать хорошие поступки в адрес окружающих людей, дарить им любовь и заботу, внимание и хорошее настроение.

В этот день нежелательно ссориться с окружающими людьми, вступать в конфликты. Кроме того, не рекомендуется общаться с незнакомцами. Дело в том, что они могут сглазить человека и навлечь на него беду.

Приметы запреты на 13 ноября 2022 года

В этот день рекомендуется почаще улыбаться, дарить окружающим хорошее настроение, а также делать как можно больше добрых дел.

Кроме того, принято дарить цветы не только своим близким, родным, друзьям или коллегам, но и незнакомым людям.

Есть поверье: если съесть какое-нибудь блюдо из курицы, тогда станешь счастливым.

Для того чтобы защитить самого себя от злых духов, плохой энергетики, сглаза, порчи, необходимо положить в свой карман нитку зеленого цвета. Затем вечером, перед тем как отправляться спать, следует ее сжечь.

В этот день рекомендуется как можно дольше поспать по возможности. Есть поверье, которое говорит: чем дольше спать, тем больше проживешь.

Народные приметы 13 ноября





если снегирь начал петь в этот день, тогда можно ждать зиму;

если медведь устроился в берлоге, которая находится на возвышенности, то весной ожидается наводнение;

если погода в этот день солнечная и при этом ясная, тогда в ближайшее время будет сильный порывистый ветер;

если воробьи громко чирикают, то это предупреждает о теплой погоде, и наоборот;

если ветер сменил восточное направление на западное — значит, облачность скоро усилится.

Кроме того, в народе верят, что в этот день всевозможным колдунам и ведьмам намного легче наводить беду на людей. Поэтому важно быть вдвойне осторожными и внимательными.