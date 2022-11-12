. Реслинг-фэнтези RPG WrestleQuest обзавелся новым трейлером и окном релиза
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Реслинг-фэнтези RPG WrestleQuest обзавелся новым трейлером и окном релиза

Реслинг-фэнтези RPG WrestleQuest обзавелся новым трейлером и окном релиза


Еще в марте этого года студия Mega Cat Studios сообщала, что планирует выпустить игру WrestleQuest на всех актуальных игровых платформах летом 2022 года. Однако, дата релиза была отложена, но теперь, похоже, разработчики уверены, что у них получится выпустить проект в мае 2023 года. Именно такую дату релиза WrestleQuest для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC сообщили разработчики в новом трейлере, который можно посмотреть ниже.


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WrestleQuest предложит игрокам уникальное смешение жанров. Игроки попадут в фэнтези мир, в котором им предстоит стать реслером. Саму игру WrestleQuest разработчики позиционируют в качестве RPG со спортивной составляющей.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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