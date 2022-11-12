. Рогов рассказал об усилении группировки ВСУ на Запорожском направлении

Украинские вооруженные силы усиливают свою группировку на Запорожском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, сейчас Запорожское направление становится главным для ВСУ в части наступления, провокаций и прощупывания линии обороны российских войск, и предполагается перебросить в этот район освободившиеся после отвода с херсонского направления силы.

«Их (ВСУ) план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — отметил Рогов.

Как писала «Парламентская газета», 11 ноября Минобороны РФ отчиталось о переброске с правого на левый берег Днепра более 30 тысяч российских военных, порядка 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Такой маневр был предпринят, чтобы сберечь жизни военных и сохранить боеспособность.