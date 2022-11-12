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Рогов рассказал об усилении группировки ВСУ на Запорожском направлении

Рогов рассказал об усилении группировки ВСУ на Запорожском направлении

Украинские вооруженные силы усиливают свою группировку на Запорожском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, сейчас Запорожское направление становится главным для ВСУ в части наступления, провокаций и прощупывания линии обороны российских войск, и предполагается перебросить в этот район освободившиеся после отвода с херсонского направления силы.

«Их (ВСУ) план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — отметил Рогов.

Как писала «Парламентская газета», 11 ноября Минобороны РФ отчиталось о переброске с правого на левый берег Днепра более 30 тысяч российских военных, порядка 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Такой маневр был предпринят, чтобы сберечь жизни военных и сохранить боеспособность. 

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По материалам: pnp.ru

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