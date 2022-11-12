. Россиянин поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри
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Россиянин поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри

Россиянин поджег собственный дом с женой и сыновьями внутриМужчина в Гвардейске поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри

Ночью в Гвардейске Калининградской области мужчина поджег свой дом с женой и сыновьями внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел на улице Советской около трех часов ночи. По словам очевидцев, 46-летний предприниматель облил свой дом горючим и заперся в бане.

Всю семью из четырех человек госпитализировали. Мужчина получил 35 процентов ожогов — у взрослых обгорели руки и ноги, у женщины пострадало лицо. Старший сын обгорел на 11 процентов, а младший — на 5 процентов.

Ранее в Иркутской области 34-летний мужчина поджег дом, в котором находились его 34-летняя супруга, почти двухлетняя дочь и 57-летний родственник. Ночью 12 октября в селе Верхний Кукут загорелся жилой дом. Когда пламя удалось потушить, в доме нашли тела трех человек. На место происшествия выехали полицейские, следователи и криминалисты.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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