. Российское общество "Знание" "перезагрузится" и пойдет в регионы

Вадим Карасев

О новом этапе "перезагрузки" и расширения присутствия в регионах Российского общества "Знание" рассказал его генеральный директор Максим Древаль на обучающей программе для представителей региональных отделений и филиалов.

Мероприятие прошло с 8 по 11 ноября в Центре Знаний "Машук" в Пятигорске. Его программа охватила три тематических трека: организация, операционное сопровождение, а также освещение и популяризация просветительской деятельности в регионах.

"Перезагрузка Российского общества "Знание", начавшаяся полтора года назад, продолжает набирать обороты. И ее следующий этап коснется региональных отделений и филиалов просветительской организации. Это будет такой курс на углубление нашей работы за счет регионов, потому что вы, как никто другой, знаете интересы местной молодежи, культурные особенности и специфику субъекта. А с учетом этого, в принципе, на региональном уровне можно сделать гораздо больше и масштабнее по значению, чем на федеральном. Именно этому мы посвятим следующий год перезагрузки. Это будет уже совершенно новый вызов: вам предстоит принимать активное участие в текущих, давно зарекомендовавших себя проектах общества "Знание", реализуя их на своем уровне, и стать инициаторами собственных мероприятий», – отметил Древаль.

Перед региональными представителями выступили том-менеджеры и руководители департаментов центрального офиса Российского общества "Знание". Планируется, что подобная обучающая программа будет проходить каждый год.