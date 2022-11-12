. Сергей Лазарев высказался о «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев в ужасе от политизации музыкального конкурса. В феврале Россию отстранили от участия в международном конкурсе «Евровидение». Впрочем, судьба самого проекта в этом году пока под вопросом. Ряд стран уже объявили о желании выйти из конкурса из-за финансовых трудностей. Однако даже, если «Евровидение» все же состоится и продолжит существование, наша страна, по мнению Лазарева, еще не скоро отправит туда своих артистов. Певец исключает и то, что сам когда-нибудь вновь появится на сцене конкурса. «Думаю, что в ближайшие десять лет Россия не будет принимать участие. Более того, этот конкурс для меня закрыт. Там очень политическое голосование в любом случае. Я на себе это уже ощутил. Зачем лезть на рожон еще раз», — говорил Сергей. Напомним, что звезда дважды представлял Россию на «Евровидении». В 2016 году Лазарев выступил с эффектным номером и занял третье место. История повторилась и в 2019-м. Музыкант считает, что мог бы добиться триумфа, если бы не злополучная политика.«Мы победили по зрительскому голосованию с огромным отрывом. Максимальное количество взяли в двух полуфиналах. Ну а в финале случилось, то что случилось. Когда закончилось «Евровидение-2016», я осознал, что это не та победа, которую нам все пророчили. Но вернувшись в Россию, я получил такое количество такое количество поддержки, сколько бы, возможно, не получил, если бы привез статуэтку. Тут было понятно, что дело не во мне, не в песне. А дело конкретно в том, что хотели убрать российского участника из фаворитов. Не хотели давать России первое место», — считает Лазарев. 39-летний певец признался, что уже не мечтает о покорении иностранной публики. Свои амбиции он реализовал, благодаря «Евровидению» и давно сократил количество песен на английском языке. «Сейчас мне это не нужно. Моя фанатская база в России огромна. В нашей стране более 140 миллионов жителей. А теперь возьмем европейскую страну, где всего 2 миллиона. То есть во всей Европе меньше поклонников, чем моя страна, которую я люблю. Зачем мне это?» — рассуждал певец в шоу «Недудь».