. Шольц сообщил о намеренном отказе ФРГ от санкций против российского газа
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Шольц сообщил о намеренном отказе ФРГ от санкций против российского газа

Шольц сообщил о намеренном отказе ФРГ от санкций против российского газаКанцлер Шольц заявил, что Германия намеренно не вводила санкции против газа из РоссииСюжетСанкции против России:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил нежелание Германии вводить санкции против газа из России. Об этом он рассказал в эфире телеканала NDR, передает РИА Новости.

По его словам, Берлин намеренно пошел на такой шаг, поскольку понимал, что многие страны зависят от российских поставок на 80-90 процентов. При этом, уточнил политик, Германия получала от России лишь половину общего объема газа, а теперь не получает вовсе.

С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на саммите G7 в июне. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но достигнуть договоренностей по газу до сих пор не удалось.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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