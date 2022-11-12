. Симптомы передозировки кофеина и как понизить его уровень в организме

Современные люди пьют очень много кофе. Ни для кого не секрет, что этот напиток стал магнетически привлекателен благодаря массовой рекламе, чудесному вкусу и бодрящему эффекту. Многие с его помощью просыпаются и пытаются не заснуть, когда нужно бодрствовать. Но это неизбежно приводит к перенасыщению кофеином. Также не стоит забывать, что он содержится не только в самом кофе, но и в чае, шоколаде, энергетиках и коле. Как же понизить уровень кофеина в организме, чтобы минимизировать риски для здоровья?

Симптомы передозировки кофеина

Чтобы не перепутать симптомы отравления кофеином с чем-то другим, важно сразу разобраться, как они проявляются:

чувством сдавленности в голове;

тошнотой;

сильным румянцем на щеках;

тремором и тахикардией;

повышенным давлением;

усилением чувства тревожности.

Как понизить уровень кофеина в организме

Существуют способы самостоятельного снижения уровня кофеина. Если такое случилось с вами впервые, то вполне можно прибегнуть к одному из следующих советов. Но если подобное случается часто, или передозировка сильная, то лучше вызвать скорую.

Вода или молоко

Если кофе выпито недавно, то можно постараться вызвать рвоту. Часть напитка, которая не успела усвоиться, выйдет. Но зачастую рекомендуют бороться с высоким уровнем кофеина путем его разбавления в организме. Делать это нужно с помощью простой воды либо же молока. Достаточно 1-2 стаканов в зависимости от тяжести симптомов.

Банан

Всем, кто злоупотребляет кофеином, нужно есть бананы. Это не только вкусно, но и полезно, потому что в них содержится много калия, улучшающего работу сердечной мышцы. А нагрузка на нее при употреблении больших доз кофеина велика.

Сон либо релаксация

Некоторые люди борются с передозировкой кофеином с помощью сна. Но не каждому удастся легко заснуть после выпитого кофе. В таком случае можно просто отдохнуть, полежать с закрытыми глазами, глубоко дыша. Если у вас наблюдается всего несколько симптомов, то организм сам справится с кофеином во время отдыха.





Проветривание помещения или прогулка

Во время ходьбы на свежем воздухе из крови вымываются лишние вещества, потому что метаболизм ускоряется. Но если гулять не хочется, либо нет сил, то можно просто хорошо проветрить помещение.