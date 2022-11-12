. Сколько соли необходимо для квашения капусты: пропорция на 1 кг овощей и на 3-литровую банку
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Сколько соли необходимо для квашения капусты: пропорция на 1 кг овощей и на 3-литровую банку

Сколько соли необходимо для квашения капусты: пропорция на 1 кг овощей и на 3-литровую банку

Для ферментации овощей необходима соль, ведь конечный результат во многом зависит от ее количества в конкретном рецепте. Так, соль исключает размножение бактерий, потому продукт дольше сохраняется. Его вкусовые качества не только не страдают, но и обретают более насыщенный оттенок. Но для квашения капусты нужно точно знать, какого количества этого ингредиента будет достаточно. Как же рассчитать пропорции на 1 кг овощей и на 3-литровую банку.

Как рассчитать количество соли для квашеной капусты: пропорция на 1 кг овощей

Рассол — важный ингредиент, который позволяет овощам сохранить свежесть и текстуру во время хранения, оставаться такими же полезными, как и в свежем виде. Без рассола они засохнут и пропадут. Обычно рассол — это вода и соль, залитые поверх овощей.

Количество соли нужно рассчитывать исходя из объема тары. Объем эквивалентен весу воды и овощей, что позволяет правильно произвести расчеты. Ориентироваться, впрочем, нужно не только на объем, но и на свои вкусовые предпочтения: любите ли вы соленый продукт или нейтральный? Но, чем меньше соли будет в банке, тем меньший срок годности будет у квашеной капусты.


Итак, на 1 кг овощей вам понадобится 750 мл воды. Добавив в нее столовую ложку соли и столько же сахара, мы получим рассол. Это касается шинкованной капусты. Если же вы квасите весь вилок (до 30 см в диаметре), то следует взять от 250 г до 400 г соли на 10 л воды. Засолка кусками в объеме до 10 кг требует 7 литров рассола (вода + 250 г соли).

Пропорция соли на 3-литровую банку квашеной капусты

Чтобы заквасить капусту в 3-литровой банке, понадобится 2 или 3 кг овощей. При этом, чем более мелко вы нашинкуете их, тем больше их влезет, и наоборот. Однако оставлять в банке пустоты нельзя, иначе брожение будет неравномерным.


Таким образом, на 3-литровую банку квашеной капусту нужно взять от 2 до 3 столовых ложек соли, а это где-то 50-70 граммов. Моркови на это количество нужно не более 200 граммов. Чем больше тара, к примеру, 5-литровое ведро, тем больше овощей и соли потребуется. На 5 кг капусты возьмите до 5 столовых ложек соли.

 

 

# Общество Еда
По материалам: rsute

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