. Слуцкий заявил, что Россия обязательно вернется в Херсон

Россия обязательно вернется в Херсон — это «исторически русская земля». Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как писала «Парламентская газета», 11 ноября Минобороны РФ отчиталось о переброске с правого на левый берег Днепра на херсонском направлении более 30 тысяч российских военных, порядка 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Такой маневр был предпринят, чтобы сберечь жизни военных и сохранить боеспособность. А 7 ноября в городе завершили эвакуацию жителей с правобережной на левобережную часть области.

Ранее, комментируя решение российского командования в своем Telegram-канале, Слуцкий назвал его непростым, но правильным.

«Мы не они (ВСУ), мы не будем использовать мирное население в качестве живого щита или цинично бросать боевой состав на погибель», — написал он.

По словам депутата, Россия «обязательно вернется в Херсон», так как это «исторически русская земля». «Жизни херсонцев и российских солдат важнее сиюминутного пиара (Владимира) Зеленского и его наркофашисткого режима. Правда была и будет на нашей стороне», — заключил политик.