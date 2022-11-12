. Специалист объяснил нюансы использования смартфона на морозе и в жару
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Специалист объяснил нюансы использования смартфона на морозе и в жару

Специалист объяснил нюансы использования смартфона на морозе и в жару

Пользователям не стоит заряжать смартфон сразу после использования на морозе, поскольку девайсу нужно некоторое время находиться при комнатной температуре. Этот и прочие советы по правильной эксплуатации телефонов дал руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.

По словам специалиста, для стабильной работы смартфона температура вокруг него должна не опускаться ниже +10 градусов по Цельсию. Он добавил, что, помимо переохлаждения, пользователям следует беречь телефон от перегрева, не оставляя устройство под прямыми солнечными лучами.


"Температура окружающей среды должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов. Поэтому, зайдя в помещение с мороза, не спешите к розетке. Необходимо, чтобы гаджет побыл какое-то время при комнатной температуре", — объяснил Ефимов в интервью РИА Новости.

Эксперт призвал заряжать смартфон только с помощью оригинальных шнура и блока питания. Противопоказана девайсу и зарядка от блока с большей силой тока, чем нужно: батарея будет восполняться быстрее, но в долгосрочной перспективе это губительно для аккумулятора.

"Если взять зарядку с большим количеством ампер, чем нужно смартфону, заряд будет идти быстрее, но емкость батареи начнет постепенно уменьшаться. Скажем, через год деградация аккумулятора будет уже хорошо заметна. Использовать зарядку одного бренда, но от разных устройств, нельзя по той же причине. Например, заряжая iPhone шнуром от iPad, вы тоже быстро "убьете" аккумулятор", - отметил представитель "Мегафона".

Ефимов также развеял миф о том, что для "правильной" работы аккумулятора нужно якобы постоянно разряжать телефон со 100% до нуля. Если злоупотреблять полной разрядкой, в определенный момент гаджет может просто не включиться. Тогда реанимировать смартфон придется уже в сервисном центре.

Ранее специалисты по информационной безопасности рассказали о существовании неочевидных признаков взлома и прослушки смартфона. Свидетельствовать о слежке может внезапный сильный нагрев устройства, зависания или перезагрузка гаджета. Телефон разряжается быстрее обычного, поскольку шпионские приложения могут работать в фоновом режиме.

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По материалам: uposters.ru

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