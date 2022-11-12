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Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)

ЗолушкаДовольно часто одни сюжеты становятся основой для разных художественных произведений. Лучший пример это мультфильмы, которые сняли по классическим сказкам. Давайте поглядим, как показали известных сказочных персонажей советские и американские мультипликаторы.

Золушка


Золушка
Несмотря на разную рисовку, Золушки довольно похожи. Диснеевский мультфильм вышел в 1949 году, а советский — в 1979-м. Так что зарубежная Золушка старше на целых 30 лет.

Фея-крёстная

Фея-крёстная
Если главные героини вышли достаточно похожими, феи в мультфильмах совсем разные. У Диснея получилась добрая и уютная тётушка, «Союзмультфильм» же создал образ тонкой и хрупкой волшебницы. Перейдём к следующим героям этой сказки.

Прекрасный Принц

Прекрасный Принц
Мачеха и сёстры

Мачеха и сёстры
Согласитесь, тут тоже есть сходство, хотя у диснеевского принца волосы гораздо короче, а в советском варианте мачеха стала более пышной, а сёстры более непохожими.

Ариэль и Русалочка

Ариэль и Русалочка
Ариэль и Русалочка
Здесь ситуация обратна «Золушке»: советский мультфильм появился в 1968 году, а диснеевский в 1989-м. Героини получились совсем разными и внешне, и по характеру: советская Русалочка более меланхоличная и задумчивая, в то время как Ариэль отличается задорным нравом.

Принц, спасённый Русалочкой

Принц, спасённый Русалочкой
У диснеевского принца, как и у Ариэль, появилось имя, и зовут его Эрик.

Урсула и Морская ведьма

Урсула и Морская ведьма
В диснеевском мультфильме Урсула предстанет ещё в одном образе девушки Ванессы — соперницы Русалочки. В советском мультфильме девушка, нашедшая бедного утопающего и ставшая его невестой, никак с морской ведьмой связана не была. И вообще она была довольно милой.

Ванесса и невеста Принца

Ванесса и невеста Принца
Свадьба

Свадьба
Хотелось бы, конечно, сравнить не только свадьбу принца с Ванессой, но и с Русалочкой, но… Все мы знаем, что у этой сказки хэппи-энд только в Диснее. «Союзмультфильм» последовал за оригиналом Ганса Христиана Андерсена и превратил Русалочку в пену морскую.

Пиноккио и Буратино

Пиноккио и Буратино
Два носатых деревянных парня так похожи, и неудивительно, ведь «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого — это литературная обработка сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Диснеевский мультфильм появился в 1940 году, советский — в 1959-м.

Сверчок

Сверчок
А ещё в истории про Пиноккио есть Синяя Фея (или Голубая Фея в некоторых переводах). Можем ли мы сравнить её с нашей Мальвиной?

Голубая Фея и Мальвина

Голубая Фея и Мальвина
Три поросёнка

Три поросёнка
«Три поросёнка» от Диснея появились в 1933 году. Кстати, обратите внимание на пасхалку: картину на стене с подписью «Отец». Советский кукольный мультфильм вышел в 1974 году.

Серый волк

Серый волк
Вы помните, как звали поросят? Правильно, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Но только не в советской версии. Мультфильм от ТО «Экран» назывался «Бим, Бам, Бом и волк».
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По материалам: триникси

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