. Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)

Вадим Карасев

Довольно часто одни сюжеты становятся основой для разных художественных произведений. Лучший пример это мультфильмы, которые сняли по классическим сказкам. Давайте поглядим, как показали известных сказочных персонажей советские и американские мультипликаторы.ЗолушкаНесмотря на разную рисовку, Золушки довольно похожи. Диснеевский мультфильм вышел в 1949 году, а советский — в 1979-м. Так что зарубежная Золушка старше на целых 30 лет.Фея-крёстнаяЕсли главные героини вышли достаточно похожими, феи в мультфильмах совсем разные. У Диснея получилась добрая и уютная тётушка, «Союзмультфильм» же создал образ тонкой и хрупкой волшебницы. Перейдём к следующим героям этой сказки.Прекрасный ПринцМачеха и сёстрыСогласитесь, тут тоже есть сходство, хотя у диснеевского принца волосы гораздо короче, а в советском варианте мачеха стала более пышной, а сёстры более непохожими.Ариэль и РусалочкаЗдесь ситуация обратна «Золушке»: советский мультфильм появился в 1968 году, а диснеевский в 1989-м. Героини получились совсем разными и внешне, и по характеру: советская Русалочка более меланхоличная и задумчивая, в то время как Ариэль отличается задорным нравом.Принц, спасённый РусалочкойУ диснеевского принца, как и у Ариэль, появилось имя, и зовут его Эрик.Урсула и Морская ведьмаВ диснеевском мультфильме Урсула предстанет ещё в одном образе девушки Ванессы — соперницы Русалочки. В советском мультфильме девушка, нашедшая бедного утопающего и ставшая его невестой, никак с морской ведьмой связана не была. И вообще она была довольно милой.Ванесса и невеста ПринцаСвадьбаХотелось бы, конечно, сравнить не только свадьбу принца с Ванессой, но и с Русалочкой, но… Все мы знаем, что у этой сказки хэппи-энд только в Диснее. «Союзмультфильм» последовал за оригиналом Ганса Христиана Андерсена и превратил Русалочку в пену морскую.Пиноккио и БуратиноДва носатых деревянных парня так похожи, и неудивительно, ведь «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого — это литературная обработка сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Диснеевский мультфильм появился в 1940 году, советский — в 1959-м.СверчокА ещё в истории про Пиноккио есть Синяя Фея (или Голубая Фея в некоторых переводах). Можем ли мы сравнить её с нашей Мальвиной?Голубая Фея и МальвинаТри поросёнка«Три поросёнка» от Диснея появились в 1933 году. Кстати, обратите внимание на пасхалку: картину на стене с подписью «Отец». Советский кукольный мультфильм вышел в 1974 году.Серый волкВы помните, как звали поросят? Правильно, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Но только не в советской версии. Мультфильм от ТО «Экран» назывался «Бим, Бам, Бом и волк».