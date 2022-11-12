. США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка

США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка

США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше потолкаГлава Минфин США Йеллен: Индия сможет закупать российскую нефть дороже ценового потолкаСюжетСтоимость нефти:

Власти Америки не против, чтобы Индия закупала российскую нефть по стоимости выше ценового потолка и не прибегая к услугам западных компаний. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее слова приводит агентство Reuters.

Под услугами Йеллен подразумевает страхование, транспортировкe и финансовые сервисы. Также, по ее словам, США рассчитывают, что в случае отказа Европы от закупок российского топлива, найти альтернативных покупателей будет сложно. «Многие покупатели зависят от западных услуг», — заявила министр.

При этом Йеллен отметила, американские власти не против, если Индия, Китай и страны Африки будут торговаться о цене на нефть с Россией.

Ранее Европа дала прогноз о стоимости нефти Brent. В Еврокомиссии полагают, что в 2022 году она составит 102 доллара за баррель и 85 долларов в следующем. Также аналитики считают, что в 2024 году цена на сырье упадет до 78 долларов за баррель.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка
США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка
Участок московского метро закроют на полгода
Участок московского метро закроют на полгода
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние в Стрельце 24 ноября 2022 года
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние
Реслинг-фэнтези RPG WrestleQuest обзавелся новым трейлером и окном релиза
Реслинг-фэнтези RPG WrestleQuest обзавелся новым трейлером и окном
Атаки украинских хакеров на российские маркетплейсы оценили
Атаки украинских хакеров на российские маркетплейсы оценили
Фил Спенсер похвалил последнее обновление приложения Xbox
Фил Спенсер похвалил последнее обновление приложения Xbox
Опенченко потеряла себя в паре с Козловым
Опенченко потеряла себя в паре с Козловым
Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Иду Галич бросил возлюбленный
Иду Галич бросил возлюбленный
Наталья Подольская заговорила об алиментах
Наталья Подольская заговорила об алиментах
Самые залипательные секунды в нашей жизни
Самые залипательные секунды в нашей жизни

Топ на сегодня

Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую

Еще по теме

США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефть
Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть
США решили не вводить "потолок цен" на российскую нефть до выборов в Конгресс
BofAML надеется на рост цены на нефть Brent до $47 за баррель к середине года