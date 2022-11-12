. Студия inXile Entertainment работает над революционной «очень амбициозной» RPG игрой
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Студия inXile Entertainment работает над революционной «очень амбициозной» RPG игрой

Студия inXile Entertainment работает над революционной «очень амбициозной» RPG игрой


Команда inXile Entertainment, которая принадлежит Xbox Game Studios, работает над неким проектом, который пока не был объявлен. Тем не менее, о нем становится известно все больше информации.

Согласно новым вакансиям студии inXile Entertainment, в команду нужны различные специалисты: режиссер, художник по 3D-окружению, дизайнер боевой системы и многие другие. Интересно, что в этих вакансиях приводится некоторая информация о проекте, над которым они будут работать:



Во многих вакансиях отмечается необходимость уметь работать с Unreal Engine. Что может говорить о разработке проекта на Unreal Engine 5.



Это явно игра по новой франшизе, в вакансиях говорится, что это «очень амбициозная новая лицензия».



Интересно, что саму игру в вакансиях называют ролевым проектом, который «стремится обновить жанр RPG».



Также указано, что это игра «следующего поколения».

Недавно Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, говорил, что студия inXile Entertainment работает над действительно впечатляющим проектом, который выглядит «очень круто».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Студия inXile Entertainment работает над революционной «очень амбициозной» RPG игрой
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