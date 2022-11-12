. Студия Neon Giant, авторы The Ascent, перестала быть независимой

Вадим Карасев





Студия Neon Giant в прошлом году выпустила свой первый проект — The Ascent. Кооперативный экшен в мире киберпанка хорошо приняла игровая публика, а после нескольких обновлений он стал еще лучше, когда разработчики исправили множественные баги начального релиза. Как стало известно, студия Neon Giant перестает быть независимой и переходит под контроль южнокорейского гиганта Krafton.

Стоимость сделки между Krafton и Neon Giant не уточняется. На данный момент нет и информации о том, чем планируют заниматься авторы The Ascent под покровительством издательства. Напомним, что Krafton в ближайшее время планирует выпустить The Callisto Protocol, а в целом компания известна в качестве издателя PlayerUnknown’s Battlegrounds.

The Ascent доступна в подписке Game Pass, ранее игру неоднократно хвалил Фил Спенсер.

Фил Спенсер назвал The Ascent лучшей кооперативной игрой прошлого года