. The Telegraph раскрыл антироссийский план ЕС и Британии на саммите G20
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The Telegraph раскрыл антироссийский план ЕС и Британии на саммите G20

The Telegraph раскрыл антироссийский план ЕС и Британии на саммите G20

Представители Великобритании и Евросоюза попытаются бойкотировать выступление российской делегации на саммите G20 в Индонезии. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники в Брюсселе.

По информации издания, Британия и Евросоюз призывают коллег "устроить забастовку" во время выступления российской стороны – накануне стало известно, что РФ на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров.


Источники The Telegraph отмечают, что они готовы "сделать все возможное, чтобы изолировать Россию на мероприятии на Бали". Представители западных стран планируют отговорить прочих политиков "от встречи с Лавровым или от встречи с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию".

"Хорошо противостоять России напрямую. Лавров по-прежнему услышит, насколько Россия изолирована", — отметил собеседник издания.

Италия, Германия, Испания и Франция, предположительно, выступят за бойкот России, но Китай откажется от столь опрометчивых мер. Один из источников газеты охарактеризовал двусторонние отношения между Пекином и Москвой как "безграничную дружбу".

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Япония, а также Евросоюз.

В 2022 году принять участие во встрече "Большой двадцатки" пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он, однако, заявил, что не поедет на саммит, если на нем будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

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По материалам: uposters.ru

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