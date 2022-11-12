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Участок московского метро закроют на полгода

Участок московского метро закроют на полгодаУчасток метро Москвы между «Автозаводской» и «Орехово» закроют на полгода с 12 ноябряСюжетЦены на квартиры:

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закроют на полгода с 12 ноября. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Станции закроют из-за полной реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Отмечается, что на все время перекрытия на данном участке будут ходить компенсационные автобусы. Кроме того, москвичам предложили пользоваться альтернативными маршрутами через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги, МЦД-2, а также пользоваться наземным транспортом и новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) после их открытия.

Риелторы спрогнозировали, что на фоне закрытия участка метрополитена аренда жилья в районах неработающих станций может подешеветь на 10-20 процентов. Однако снижение цен в основном коснется квартир, на которые владельцы только ищут арендаторов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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