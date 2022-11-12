. В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту

В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту

В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на бортуABC: в Сидней прибыл круизный лайнер, 800 человек на борту которого заражены COVID-19

В порт Сиднея, Австралия, пришвартовался круизный лайнер Majestic Princess, на борту которого находились 800 человек, зараженных COVID-19. Об этом сообщает телеканал австралийской вещательной корпорации ABC.

По данным компании-оператора судна Carnival, всего на борту судна путешествовало четыре тысячи человек, включая членов экипажа. Большинство случаев заболевания зафиксировано среди пассажиров лайнера. Первые пассажиры, которые были заражены COVID-19, были обнаружены в середине двенадцатидневного круиза. Болезнь протекала у них в бессимптомной или легкой форме. Их всех изолировали в каютах, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса. Здоровым гостям судна и членам экипажа рекомендовали носить маски и соблюдать меры предосторожности.

Как сообщают журналисты телеканала, когда лайнер прибыл в порт Сиднея, Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс присвоило ему третий, максимально высокий уровень предупреждения. При таком уровне считается, что заражены минимум 20 процентов людей на борту. Всем прибывшим перед высадкой на берег проведут экспресс-тестирование на наличие антител.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что повторное заражение COVID-19 увеличивает риск отказа внутренних органов и смерти. Чтобы прийти к таким выводам, специалисты проанализировали около 5,8 миллиона медицинских записей базы данных Министерства по делам ветеранов США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

По Донецку выпустили ракеты из «Града»
По Донецку выпустили ракеты из «Града»
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19
Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и Playstation
Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и
Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года
Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года
The Telegraph раскрыл антироссийский план ЕС и Британии на саммите G20
The Telegraph раскрыл антироссийский план ЕС и Британии на саммите G20
Ребекка Ромейн отмечает 50-летие: архивные кадры Мистик из "Люди Икс" (17 фото)
Ребекка Ромейн отмечает 50-летие: архивные кадры Мистик из "Люди
Рекомендации, что не стоит делать 13 ноября 2022 года, приметы и поверья этого дня
Рекомендации, что не стоит делать 13 ноября 2022 года, приметы и
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 11.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 11.11.2022
Россиян предупредили о скором подорожании колумбийского кофе
Россиян предупредили о скором подорожании колумбийского кофе
Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направлении
Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направлении
Рогов рассказал об усилении группировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов рассказал об усилении группировки ВСУ на Запорожском направлении
Assassin’s Creed: Valhalla скоро добавят в подписку Game Pass, согласно новым слухам
Assassin’s Creed: Valhalla скоро добавят в подписку Game Pass,

Топ на сегодня

Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в
Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th

Еще по теме

На борту американского лайнера зафиксирована вспышка норовируса
Во Владивостоке пришвартовался самый большой круизный лайнер в истории России
Австралия забрала «черные ящики» со ставшего очагом коронавируса корабля
Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149