. В Белоруссии заявили о минировании Киевом приграничной территории

Украинские военные минируют сопредельные территории на границе с Белоруссией. Об этом заявил белорусский Государственный пограничный комитет.

Ранее белорусские власти уже не раз заявляли о возможных диверсиях со стороны Киева на границе, в том числе о том, что украинская сторона минирует дороги и мосты, проводит усиленное патрулирование. Как сообщала «Парламентская газета», белорусская армия взяла под охрану объекты железнодорожной инфраструктуры на приграничной территории для предотвращения возможных диверсий.

«Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе. Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

В начале ноября погранкомитет Белоруссии сообщал о перехвате украинского беспилотника, который применялся для разведки и тренировок по сбросу бомб.