. В ООН заявили о важности создания условий для мира на Украине

Вадим Карасев

Генсек ООН Гутерриш заявил о важности создания условий для мира на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о важности создания условий для установления мира на Украине. Об этом он сообщил в на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Камбодже, пишет ТАСС.

По его словам, необходимо создать условия для «возобновления диалога и изыскания путей для будущего мира».

Генсек ООН подчеркнул, что условия мирного соглашения должны базироваться на Уставе ООН, а также нормах международного права.

Ранее стало известно, что Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, так как это будет отвечать военным целям обеих сторон. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж. Он предположил, что на данном этапе Украина и Россия очень далеки от соглашения об условиях будущего мира. По его мнению, Москва навряд ли откажется от новых территорий, а Киев не откажется от заявленной цели по возвращению к границам даже не до февраля 2022 года, а до 2014 года.