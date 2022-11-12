. В России полностью оцифровали карту Украины для обучения операторов беспилотников

Вадим Карасев

Карту Украины полностью оцифровали для обучения операторов отечественных дронов-камикадзе "Изделие-51" и "Изделие-52" (также известны как "Ланцет"). Беспилотники активно используются в зоне боевых действий, сообщает компания-разработчик ZALA Aero.

В ZALA заявили, что карта Украины была оцифрована для того, чтобы сделать тренировку специалистов более приближенной к реальным боевым условиям.

"С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины. Это позволяет на наших тренажерах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы "Изделие-51" и "Изделие-52", моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации", — поделились разработчики.

"Изделие-52" — базовая версия беспилотника-камикадзе или барражирующего боеприпаса. Дрон оборудован сигарообразным фюзеляжем и двумя X-образными крыльями.

"Изделие-51" — усовершенствованная версия беспилотника с измененной аэродинамикой: на дроне установлено одно большое Х-образное крыло и небольшое Х-образное оперение в хвосте. Новый аппарат получил усиленную боевую часть.

Методика обучения операторов беспилотников-камикадзе

Ранее специалисты "Ростеха" представили технологию создания боевых роботов из любой бронетехники. Сейчас создан боевой робот на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Экипаж ему не нужен, поскольку функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. В конце августа в России сертифицировали первый вертолет-беспилотник. Модель рассчитана на доставку грузов, контроль территории и ведение разведывательных операций.

Летом США заявляли, что между РФ и Ираном имеются договоренности по приобретению ударных иранских БПЛА для применения на Украине. Американские аналитики указывали, что иранские Shahed-136 (российская армия использует их под наименованием "Герань-2") представляют серьезную угрозу для ВСУ.

Иранские СМИ сообщали о том, что Москва закупает у Тегерана новые дроны-камикадзе Arash-2 с боезарядом существенно больше, чем у Shahed-136. Эти дроны - новейшая разработка Ирана. Дальность полета Arash-2 - 1700 км. В то же время и Shahed-136 демонстрируют высокую эффективность на поле боя.