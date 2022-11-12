. В Севастополе до 27 ноября продлили высокий уровень террористической опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев с учетом сохраняющейся угрозы совершения терактов в городе продлил на 15 суток — до 27 ноября — высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе после начала российской спецоперации на Украине. С тех пор его неоднократно продлевали.

В связи с его действием власти города рекомендовали жителям при обнаружении в общественных местах забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирать бесхозные вещи, так как в них могут быть спрятаны взрывные устройства (например, в детских игрушках, сотовых телефонах, коробках, сумках, портфелях, сигаретных пачках, банках с напитками и т.п.).

При обнаружении дронов жителям рекомендуется немедленно обратиться в правоохранительные органы или экстренные службы.

Как писала «Парламентская газета», 8 ноября губернатор сообщил, что с утра в регионе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, был сбит беспилотник.