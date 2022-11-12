Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Сегодня, 21:50 Вадим Карасев
Власти Херсонской области опровергли сообщение о временном переносе столицы в Геническ
Власти Херсонской области опровергли сообщение о том, что город Геническ временно станет административной столицей региона, решение о переносе столицы не принималось. Об этом сообщает ТАСС.
«Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — заявил представитель областной администрации.
По материалам: lenta.ru