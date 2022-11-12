. Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице

Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице

Власти Херсонской области опровергли сообщение о временном переносе столицы в Геническ

Власти Херсонской области опровергли сообщение о том, что город Геническ временно станет административной столицей региона, решение о переносе столицы не принималось. Об этом сообщает ТАСС.

«Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — заявил представитель областной администрации.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19
В Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19
Прототип главного героя фильма «Терминал» умер в парижском аэропорту
Прототип главного героя фильма «Терминал» умер в парижском аэропорту
Ксения Бородина заявила, что замуж не надо торопиться
Ксения Бородина заявила, что замуж не надо торопиться
Юлия Михалкова поделилась пикантными фото, позируя на четвереньках
Юлия Михалкова поделилась пикантными фото, позируя на четвереньках
Алла Пугачева заманивает молодых мужчин в замок
Алла Пугачева заманивает молодых мужчин в замок
Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Путин созвонился с президентом Ирана
Путин созвонился с президентом Ирана
Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2022 года: какого числа и во сколько
Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2022 года: какого числа и во
Известная певица назвала Милохина никчемным существом
Известная певица назвала Милохина никчемным существом
Дмитрий Тарасов рассказал об алкоголизме жены
Дмитрий Тарасов рассказал об алкоголизме жены
Ирина Шейк сошлась с Брэдли Купером и готова родить ему еще одного ребенка
Ирина Шейк сошлась с Брэдли Купером и готова родить ему еще одного
32-летняя дочь Любови Успенской превратилась в роковую красотку с помощью пластики
32-летняя дочь Любови Успенской превратилась в роковую красотку с

Топ на сегодня

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние в Стрельце 24 ноября 2022 года
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в глобальной политике
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и пойдет в регионы
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и

Еще по теме

В Херсонской области заработали сайты органов госвласти на российском домене
СМИ: украинский Геническ может остаться без газоснабжения
"Укртрансгаз" заявил, что газ из Крыма на Украину не поступает - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Неизвестные сообщили в полицию о минировании Херсонской ОГА