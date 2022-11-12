. Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направлении
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Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направлении

Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направленииРогов: ВСУ перебрасывают силы с херсонского направления на запорожский участок фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают силы с херсонского направления на запорожский участок фронта. Об усилении группировки заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас освободившиеся силы на херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта», — сообщил он, указав, что запорожское направление становится ключевым для ВСУ в вопросах наступления и всяческих провокаций.

Власти отметили, что линия обороны в данный момент усиливается, поскольку военные ВСУ могут бросить на прорыв максимальные силы. Рогов также заявил, что украинские военные хотят дойти до Бердянска, при этом захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Кроме того, они планируют форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС.

11 ноября Рогов рассказал, что Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области, что помешало им атаковать. По его словам, российские военные отработали цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, а также в городе Гуляйполе и ближайшем пригороде Запорожья.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили группу украинских диверсантов на одном из направлений в Запорожской области. Минометчики работали на первой линии соприкосновения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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