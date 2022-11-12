. Законы, вступающие в силу с 13 ноября
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Законы, вступающие в силу с 13 ноября

Законы, вступающие в силу с 13 ноября

Программа субсидирования аэропортов центральных и южных регионов России, которые столкнулись со значительным снижением доходов из-за временного ограничения полётов, будет продолжена. Речь идёт о частичном возмещении операционных расходов аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2022 года № 1975 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России»

 

В частности, вводиться повышающий коэффициент для субъектов РФ, ввоз в которые материально-технических средств для производства продукции агропромышленного комплекса обеспечивается посредством транзита автотранспорта через территории государств, совершающие в отношении России недружественные действия.

Также установлена норма, которая направлена на стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к использованию агрострахования как механизма защиты имущественных интересов при производстве зерновых культур.

Ряд положений Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2022 года № 1983 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

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По материалам: pnp.ru

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