. Застреливший оператора Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу за порчу его карьеры
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Застреливший оператора Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу за порчу его карьеры

Застреливший оператора Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу за порчу его карьеры

В октябре прошлого года на съемках фильма "Ржавчина" произошла трагедия: Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Процесс по этому делу до сих пор продолжается. 64-летний актер отрицает свою вину и теперь решил подать в суд на съемочную группу.

По информации издания HollywoodLife, актер обвинил в случившемся реквизитора Сару Закри, поставщика Сета Кенни, ответственную за оружие Ханну Гутьерес-Рид, а также помощника режиссера Дэйва Холлса, который дал пистолет Болдуину.


Погибшая Галина Хатчинс

Как утверждает Алек, команда отнеслась к работе легкомысленно, ничего не проверила и вручила ему оружие с боевыми пулями.

Эта трагедия произошла из-за того, что в пистолет зарядили боевые пули. Гутьеррес-Рид их не проверила, а Холлс не проверил оружие, но все же заявил, что оно безопасно. А Закри не сообщила, что Гутьеррес-Рид вела себя безрассудно вне съемочной площадки и представляла угрозу безопасности для окружающих.

В иске актер также уточнил, что халатность перечисленных выше людей сильно повлияла на его карьеру. "Лишился нескольких выгодных предложений и упустил ряд других возможностей", — говорится в обращении.

Тем временем съемки фильма возобновятся уже в январе следующего года. После заключения соглашения с родственниками погибшей Болдуин продолжит играть в "Ржавчине". Муж Галины станет исполнительным продюсером фильма. Он считает инцидент трагической случайностью и хочет довести фильм до проката, чтобы отдать дань уважения последней работе его жены.

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По материалам: uposters.ru

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