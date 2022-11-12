Застреливший оператора Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу за порчу его карьеры
В октябре прошлого года на съемках фильма "Ржавчина" произошла трагедия: Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Процесс по этому делу до сих пор продолжается. 64-летний актер отрицает свою вину и теперь решил подать в суд на съемочную группу.
По информации издания HollywoodLife, актер обвинил в случившемся реквизитора Сару Закри, поставщика Сета Кенни, ответственную за оружие Ханну Гутьерес-Рид, а также помощника режиссера Дэйва Холлса, который дал пистолет Болдуину.
Как утверждает Алек, команда отнеслась к работе легкомысленно, ничего не проверила и вручила ему оружие с боевыми пулями.
В иске актер также уточнил, что халатность перечисленных выше людей сильно повлияла на его карьеру. "Лишился нескольких выгодных предложений и упустил ряд других возможностей", — говорится в обращении.
Тем временем съемки фильма возобновятся уже в январе следующего года. После заключения соглашения с родственниками погибшей Болдуин продолжит играть в "Ржавчине". Муж Галины станет исполнительным продюсером фильма. Он считает инцидент трагической случайностью и хочет довести фильм до проката, чтобы отдать дань уважения последней работе его жены.