. Жена Константина Ивлева оказалась со сломанными ребрами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Константина Ивлева оказалась со сломанными ребрами

Жена Константина Ивлева оказалась со сломанными ребрами
Супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия сделала признание. Избранница 48-летнего Константина Ивлева перенесла еще одну пластическую операцию. Валерия призналась, что исполнила свою мечту – сделала тонкую талию. Молодая мама быстро пришла в форму после рождения дочери Ники. Однако ни спорт, ни правильное питание не помогли ей добиться желаемого. Это оказалось невозможным из-за строения тела супруги Ивлева. Тогда выпускницы журфака МГУ решилась на кардинальные мера. Он перенесла операцию по методу Кудзаева. Звезда соцсетей показала сегодня результат процедуры, поразив поклонников. Куденкову засыпали вопросами об операции. Она ответила на самые популярные, приехав на перевязку в клинику. Жена ведущего шоу «На ножах» была в лифе, спортивных брюках и специальном корсете, который вынуждена носить три месяца. Валерия представила ассистентку врача Наталью. Она раскрыла секреты процедуры.
«Расскажите, мне удаляли ребра?» — спросила Куденкова специалиста. «Да что вы! Нет, конечно! Ребра при этой операции не удаляются, это самое главное! При методике доктора Кудзаева ребра сохраняются. Мы только чуть-чуть надламываем ребра, а потом корсетом формируем талию, о которой мечтали. Как сейчас Валерия делает», — объяснила Наталья. ее новую фигуру. «Пишут, что это ужасно, как там бедные органы!» — пожаловалась уроженка Тамани. Специалист заверила, что внутренние органы не пострадали после процедуры. «Органы не бедные. Давайте вспомним, как адаптируется организм женщины во время беременности. Здесь то же самое. Организм привыкнет к новому положению ребер и будет всё, как прежде. Мы снимем корсет и, может быть откат на 1-2 сантиметра по ребрам. Остальной откат, девочки, — за счет жировой прослойки, которую мы потом наедаем после корсета», — рассказала Наталья. Куденкова также объяснила, что сейчас ее талия выглядит в 2-3 раза меньше, так как камера искажает изображение. Корсет стягивает тело и, когда Валерия его снимет, фигура будет выглядеть более естественно.
# Шоу-бизнес Ивлев Константин
По материалам: z-aya

Последние новости

Новые возможности: рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года для всех знаков зодиака
Новые возможности: рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября
Дочь Марии Шукшиной, ставшая качком, публикует пикантные фото
Дочь Марии Шукшиной, ставшая качком, публикует пикантные фото
Жена Константина Ивлева оказалась со сломанными ребрами
Жена Константина Ивлева оказалась со сломанными ребрами
Настасья Самбурская призналась, откуда у нее столичная квартира и «Бентли»
Настасья Самбурская призналась, откуда у нее столичная квартира и
Как парни развлекаются без девушек
Как парни развлекаются без девушек
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и пойдет в регионы
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и
Власти заверили в отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
Власти заверили в отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
Бэнкси приехал на Украину
Бэнкси приехал на Украину
Ольгу Бузову заподозрили в новом романе
Ольгу Бузову заподозрили в новом романе
Анне Седоковой пришлось выпить, чтобы поговорить с Меладзе
Анне Седоковой пришлось выпить, чтобы поговорить с Меладзе
Николая Баскова унизили прямо на сцене
Николая Баскова унизили прямо на сцене
Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа, боевую систему и прочее
Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа,

Топ на сегодня

В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок

Еще по теме

Жена Константина Ивлева похвасталась кольцом с бриллиантом
Жена Константина Ивлева высказалась о родах
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Жена Константина Ивлева поделилась своими страхами