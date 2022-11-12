. Жена Константина Ивлева оказалась со сломанными ребрами

Супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия сделала признание. Избранница 48-летнего Константина Ивлева перенесла еще одну пластическую операцию. Валерия призналась, что исполнила свою мечту – сделала тонкую талию. Молодая мама быстро пришла в форму после рождения дочери Ники. Однако ни спорт, ни правильное питание не помогли ей добиться желаемого. Это оказалось невозможным из-за строения тела супруги Ивлева. Тогда выпускницы журфака МГУ решилась на кардинальные мера. Он перенесла операцию по методу Кудзаева. Звезда соцсетей показала сегодня результат процедуры, поразив поклонников. Куденкову засыпали вопросами об операции. Она ответила на самые популярные, приехав на перевязку в клинику. Жена ведущего шоу «На ножах» была в лифе, спортивных брюках и специальном корсете, который вынуждена носить три месяца. Валерия представила ассистентку врача Наталью. Она раскрыла секреты процедуры.«Расскажите, мне удаляли ребра?» — спросила Куденкова специалиста. «Да что вы! Нет, конечно! Ребра при этой операции не удаляются, это самое главное! При методике доктора Кудзаева ребра сохраняются. Мы только чуть-чуть надламываем ребра, а потом корсетом формируем талию, о которой мечтали. Как сейчас Валерия делает», — объяснила Наталья. ее новую фигуру. «Пишут, что это ужасно, как там бедные органы!» — пожаловалась уроженка Тамани. Специалист заверила, что внутренние органы не пострадали после процедуры. «Органы не бедные. Давайте вспомним, как адаптируется организм женщины во время беременности. Здесь то же самое. Организм привыкнет к новому положению ребер и будет всё, как прежде. Мы снимем корсет и, может быть откат на 1-2 сантиметра по ребрам. Остальной откат, девочки, — за счет жировой прослойки, которую мы потом наедаем после корсета», — рассказала Наталья. Куденкова также объяснила, что сейчас ее талия выглядит в 2-3 раза меньше, так как камера искажает изображение. Корсет стягивает тело и, когда Валерия его снимет, фигура будет выглядеть более естественно.