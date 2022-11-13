. 100 тысяч беглых россиян подняли ВВП Грузии на 10%

Вадим Карасев

Порядка 100 тысяч граждан России остались в Грузии после объявления частичной мобилизации, заявила президент Саломе Зурабишвили в эфире France Inter.

Грузинский лидер уточнила, что с 21 сентября границу с республикой пересекли более 700 тысяч россиян.

"600 тысяч россиян потом уехали, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны. Примерно 100 тысяч человек остались".

Грузия приняла почти 30 тысяч беженцев из Украины, но часть из них возвратились, "когда в Киеве все успокоилось".

На конец октября, по данным МВД Грузии, в республике находились 112 733 россиянина, которые въехали в страну в период с января по сентябрь нынешнего года.

За июль-сентябрь текущего года в страны ближнего Зарубежья выехало рекордное за пять лет количество россиян, следует из информации ФСБ по выезду граждан за границу за III квартал 2022 года. В третьем квартале 2022-го более двух третей (70%) выездов россиян пришлось на пять стран — Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

Въезд российских граждан в Грузию оказал влияние на показатель среднего экономического роста. За первые восемь месяцев текущего года он составил 10,3%. В 2022-м ожидается рост ВВП Грузии до 10%.



В сентябре премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что стране удалось достичь хороших двузначных показателей в экономическом росте благодаря четкой позиции по украинскому конфликту. С самого начала российской военной операции на Украине Грузия отказалась от ввода антироссийских санкций. В Тбилиси уверены, что такие ограничительные меры в первую очередь навредят гражданам Грузии.