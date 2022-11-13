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Актрису Марину Дюжеву госпитализировали

Актрису Марину Дюжеву госпитализировалиАктриса Марина Дюжева госпитализирована в Москве с закрытым переломом левой лучевой кости

Актрису Марину Дюжеву госпитализировали в московскую клинику после перелома руки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как стало известно каналу, у Дюжевой диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости. Ей наложили лангету, однако эта мера не помогла и пришлось делать операцию. Уточняется, что актриса упала на улице 24 октября, в результате чего получила перелом.

В сентябре 46-летняя британская Кейт Уинслет попала в больницу после того, как упала во время съемок фильма. Артистка была задействована на съемочной площадке исторической драмы «Ли» в Хорватии. Во время съемок Уинслет не удержала равновесия и упала, получив травмы, после чего была госпитализирована в медицинское учреждение.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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