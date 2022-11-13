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Алла Пугачева вручила черную метку известной певице

Алла Пугачева вручила черную метку известной певице
Певица Алла Пугачева посетила концерт артистки. По мнению Романа Худякова, Примадонна разрушила карьеру певицы. Накануне Алла Пугачева посетила концерт Юлии Zivert в Тель-Авиве. Примадонна пришла в восторг от выступления певицы и сообщила об этом в соцсети. По мнению Романа Худякова, таким поступком артистка разрушила карьеру молодой коллеги в России.
«Пугачева вручила Zivert черную метку. Сегодня иначе любую похвалу от нее не назовешь. Публика сразу преисполнилась к Zivert глубоким презрением. Ее карьере в России нанесен удар. Она может и не продолжится вовсе. Притом, что многие россияне любили эту исполнительницу и даже выделяли среди множества эстрадных поп-певичек», — высказался экс-депутат в соцсети. Напомним, после переезда в Израиль Пугачева столкнулась с волной жесткой критики. Примадонну пристыдили за то, что она сбежала за границу вместо того, чтобы поддержать родную страну в сложное время.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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