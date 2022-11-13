. Алла Пугачева вручила черную метку известной певице

Певица Алла Пугачева посетила концерт артистки. По мнению Романа Худякова, Примадонна разрушила карьеру певицы. Накануне Алла Пугачева посетила концерт Юлии Zivert в Тель-Авиве. Примадонна пришла в восторг от выступления певицы и сообщила об этом в соцсети. По мнению Романа Худякова, таким поступком артистка разрушила карьеру молодой коллеги в России.«Пугачева вручила Zivert черную метку. Сегодня иначе любую похвалу от нее не назовешь. Публика сразу преисполнилась к Zivert глубоким презрением. Ее карьере в России нанесен удар. Она может и не продолжится вовсе. Притом, что многие россияне любили эту исполнительницу и даже выделяли среди множества эстрадных поп-певичек», — высказался экс-депутат в соцсети. Напомним, после переезда в Израиль Пугачева столкнулась с волной жесткой критики. Примадонну пристыдили за то, что она сбежала за границу вместо того, чтобы поддержать родную страну в сложное время.