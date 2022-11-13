. Авторы движка Unity показали впечатляющую демо на Xbox Series X в 4K

Вадим Карасев





Движок Unity является главным конкурентом Unreal Engine. Сейчас многие разработчики переходят на Unreal Engine 5, и это, во многом, связано с впечатляющими возможностями движка для консолей нового поколения. Но и Unity не отстает, внедряя все новые технологии в свой движок, и демонстрируя весьма неплохие результаты.

На днях прошло мероприятие Unite 2022 Keynote, где авторы движка Unity рассказывали о инновациях, которые ждут разработчиков в движке в ближайшее время, либо уже внедрены. В рамках этого мероприятия, в том числе, показали небольшую демонстрацию, выполненную на Unity и воспроизведенную на Xbox Series X в разрешении 4K. Демка выглядит впечатляюще, в ней можно видеть отражения с трассировкой лучей в реальном времени и динамическим освещением. Демонстрируется реалистичная графика, анимация и физика волос.

Ниже можно посмотреть момент с этой демкой из презентации Unity.

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