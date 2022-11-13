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Байден заявил о намерении США активно конкурировать с Китаем

Байден заявил о намерении США активно конкурировать с КитаемБайден заявил, что США будут конкурировать с Китаем, не доводя до конфликта

США намерены активно конкурировать с Китаем, при этом не доводя ситуацию до прямого конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.

«Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытые линии связи и гарантируя, что конкуренция не перерастет в конфликт», — указал президент в ходе Восточноазиатского саммита. Он также подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее китайская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН посоветовала США общаться в духе взаимного уважения. Соединенным Штатам следует сменить курс, прежде чем вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями, заявили дипломаты.

Обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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