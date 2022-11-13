. Чеченский командир назвал прибывшим на Украину добровольцам цели СВО
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Чеченский командир назвал прибывшим на Украину добровольцам цели СВО

Чеченский командир назвал прибывшим на Украину добровольцам цели СВОГлава Чечни Кадыров сообщил о прибывших в зону боевых действий на Украине добровольцах

Заместитель начальника управления Росгвардии по Чечне Султан Рашаев с позывным «Боец» напомнил прибывшим в зону боевых действий на Украине добровольцам об истинных целях специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Он отметил, что противостояние европейской нечисти является долгом каждого бойца», — сообщил руководитель региона, ссылаясь на слова чеченского командира. По его словам, военные вышли на этот путь, осознавая масштабы нависшей угрозы. «Кроме того, добровольческие ряды регулярно пополняются. После прохождения ускоренного курса подготовки на базе Российского университета спецназа @ruspetsnaz бойцы выдвигаются на фронт для выполнения оперативных задач», — рассказал также Кадыров.

Ранее Кадыров назвал Украину «полигоном для испытаний всевозможных противоестественных явлений», в том числе сектантов, ЛГБТ и чайлдфри. По его мнению, «рано или поздно все эти испытания должны были перейти в активную фазу — открытую конфронтацию с нормальными людьми».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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