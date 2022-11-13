. Что будет с человеком, который съест перец "Каролинский жнец" (Carolina reaper) целиком
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Что будет с человеком, который съест перец "Каролинский жнец" (Carolina reaper) целиком

Парень из этого ролика решил впечатлить одноклассников и смело принял вызов, съев острейший в мире перец "Каролинский жнец". И не кусочек, а целиком. Идея изначально была провальная. И, уверен, он знал, на что идет. Дело в том, что перец вызывает сильнейшую боль, от которой никак не избавиться - только ждать, когда перестанет "гореть". А последствия бывают самыми разными. Как отреагировал этот паренёк - смотрите в ролике.
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По материалам: триникси

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