. Что будет с человеком, который съест перец "Каролинский жнец" (Carolina reaper) целиком

Вадим Карасев

Парень из этого ролика решил впечатлить одноклассников и смело принял вызов, съев острейший в мире перец "Каролинский жнец". И не кусочек, а целиком. Идея изначально была провальная. И, уверен, он знал, на что идет. Дело в том, что перец вызывает сильнейшую боль, от которой никак не избавиться - только ждать, когда перестанет "гореть". А последствия бывают самыми разными. Как отреагировал этот паренёк - смотрите в ролике.