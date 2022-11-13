Чтобы тест на беременность был точным: когда и как правильно его делать
В надежде, что «все получилось», женщины очень часто спешат или делают что-то неверно. Речь идет о тесте на беременность. Его нужно использовать по правилам и инструкции, иначе результат может вас подвести. Когда и как его необходимо делать?
Как работает тест на беременность
Организм женщины так устроен, что на 6 день после зачатия начинает вырабатываться особый гормон под названием хорионический гонадотропин. Его может определить забор крови из вены, но также он будет содержаться и в моче.
Тест на беременность содержит химический реагент, который показывает повышенный уровень ХГЧ. Яркость полоски, указывающей на наличие беременности, зависит от уровня этого гормона и самого теста.
Какие тесты существуют
Когда делать тест на беременность
Срок проведения теста зависит о многих факторов. Гинекологи обычно просят не торопиться с этим и не делать выводы раньше времени. Лучше всего дождаться первого дня предполагаемых месячных, даже если прошло уже более 6 суток от момента возможного зачатия. До этого проводить тест хоть и можно, но практически бессмысленно. Он может дать случайный результат.
Наибольшей концентрации гормон ХГЧ достигает в моче лишь на 5-7 день после задержки. Если тест в это время оказался положительным, то его точность — 99%. При этом неважно, насколько дорогой тест вы приобрели.
Как правильно делать тест на беременность
Обратите внимание на срок годности теста. Если он вскоре подходит к концу, то, хоть его все еще имеют право продавать, реагент не будет столь чувствительным, как у свежего.
Выбирайте тест с высокой чувствительностью. Она может иметь значение 10, 20, 30, где самое меньшее число — наиболее чувствительный реагент.
Время суток, когда вы делаете тест. Практически любой тест нужно проводить с помощью первой утренней мочи, когда концентрация ХГЧ наибольшая.
Исключить прием пищи и питья перед проведением теста. В идеале тест проводят натощак, чтобы моча не была ничем разбавлена.
Внимательно читайте инструкцию. Там указано точное время, через которое должна появиться вторая полоска в случае наступившей беременности.
Если принимаете лекарства, тест может показать неверный результат. На точность влияют антигистаминные препараты, диуретики, а также простое снотворное.