. Чтобы тест на беременность был точным: когда и как правильно его делать

В надежде, что «все получилось», женщины очень часто спешат или делают что-то неверно. Речь идет о тесте на беременность. Его нужно использовать по правилам и инструкции, иначе результат может вас подвести. Когда и как его необходимо делать?

Как работает тест на беременность

Организм женщины так устроен, что на 6 день после зачатия начинает вырабатываться особый гормон под названием хорионический гонадотропин. Его может определить забор крови из вены, но также он будет содержаться и в моче.

Тест на беременность содержит химический реагент, который показывает повышенный уровень ХГЧ. Яркость полоски, указывающей на наличие беременности, зависит от уровня этого гормона и самого теста.

Какие тесты существуют





Когда делать тест на беременность

Тест-полоска. Это самый распространенный вариант из-за доступности и компактности. Специальную полоску, находящуюся внутри упаковки, достают и опускают в контейнер с утренней мочой. Струйный. Еще более удобный тест, потому что его можно сделать даже в общественном туалете прямо в момент мочеиспускания. Планшетный. Мочу набирают пипеткой и капают ею в специальное окошко на планшетке. Цифровой. Самый точный, результат виден на дисплее. Его применяют тогда, когда нужно точно знать о беременности спустя несколько дней после незащищенного полового акта. Однако он самый дорогой.

Срок проведения теста зависит о многих факторов. Гинекологи обычно просят не торопиться с этим и не делать выводы раньше времени. Лучше всего дождаться первого дня предполагаемых месячных, даже если прошло уже более 6 суток от момента возможного зачатия. До этого проводить тест хоть и можно, но практически бессмысленно. Он может дать случайный результат.

Наибольшей концентрации гормон ХГЧ достигает в моче лишь на 5-7 день после задержки. Если тест в это время оказался положительным, то его точность — 99%. При этом неважно, насколько дорогой тест вы приобрели.

Как правильно делать тест на беременность





Обратите внимание на срок годности теста. Если он вскоре подходит к концу, то, хоть его все еще имеют право продавать, реагент не будет столь чувствительным, как у свежего.

Выбирайте тест с высокой чувствительностью. Она может иметь значение 10, 20, 30, где самое меньшее число — наиболее чувствительный реагент.

Время суток, когда вы делаете тест. Практически любой тест нужно проводить с помощью первой утренней мочи, когда концентрация ХГЧ наибольшая.

Исключить прием пищи и питья перед проведением теста. В идеале тест проводят натощак, чтобы моча не была ничем разбавлена.

Внимательно читайте инструкцию. Там указано точное время, через которое должна появиться вторая полоска в случае наступившей беременности.

Если принимаете лекарства, тест может показать неверный результат. На точность влияют антигистаминные препараты, диуретики, а также простое снотворное.