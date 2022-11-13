. Деменцию у пожилых хотят выявлять на ранней стадии во время диспансеризации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Деменцию у пожилых хотят выявлять на ранней стадии во время диспансеризации

Деменцию у пожилых хотят выявлять на ранней стадии во время диспансеризации

Деменцию у пожилых хотят выявлять на ранней стадии во время диспансеризации
В Совете Федерации предложили разрешить диагностировать когнитивные нарушения врачам из обычных поликлиник

По данным ВОЗ, старческим слабоумием страдает более 50 миллионов человек в мире. По прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие число таких пациентов увеличится вдвое. В нашей стране деменцией страдает около двух миллионов россиян. В Совете Федерации разрабатывают меры по совершенствованию оказания медпомощи пожилым. Что именно предлагают законодатели, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

- Владимир Игоревич, сколько в России пациентов с когнитивными нарушениями?

-  Во всем мире деменцией страдает около 57 миллионов человек. В Европе таких пациентов около 8 миллионов, в США примерно 6,5 миллиона. В России на учете с этим нарушением состоят всего 52 тысячи человек.

- Разница колоссальная. О чем это говорит?

- Это говорит о недостаточной диагностике таких расстройств. Ведь очень многие пациенты с когнитивными нарушениями не обращаются за медицинской помощью из-за недостаточно критичного отношения к своему состоянию. По оценкам экспертов, реальное количество россиян с деменцией  — около двух миллионов. Но сколько их на самом деле, точно никто не знает, ведь учет таких пациентов — одна из серьезных проблем нашего здравоохранения. Поэтому очень важно улучшить диагностику и профилактику когнитивных нарушений, чтобы минимизировать риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера.


- Кто в группе риска?

- Самая частая причина деменции — болезнь Альцгеймера, на нее приходится до 60-70 процентов случаев. При огромном интересе ученых к этому заболеванию и большом количестве исследований, которые проводят во всем мире, точные причины развития болезни Альцгеймера установить не удалось. Так что в группе риска — каждый человек. Но в то же время установлены факторы, повышающие вероятность развития когнитивных нарушений. Борьба с ними на 35-40 процентов снижает риск возникновения болезни Альцгеймера.

- Какие это факторы?

- Один из них это, например, снижение слуха. Когда у человека снижается слух, он не может полноценно общаться, живет как бы сам в себе, возникает некая вынужденная самоизоляция. А это способствует возникновению цереброваскулярных заболеваний. Среди других факторов — высокое артериальное давление, нарушающее кровоснабжение мозга, ожирение, сахарный диабет, гиподинамия, социальная изоляция, депрессия. Уровень образования также влияет на работу головного мозга. Чем он выше, тем меньше риск заболеть когнитивными нарушениями.

- А курение?

- Курение — тоже один из факторов риска. Есть очень много исследований, которые доказали, что, с одной стороны, курение способствует улучшению мозговой деятельности, способности сосредоточиться. Но лишь на очень короткое время. А с другой стороны, на сто процентов установлено, что курение не только приводит к развитию онкологии, но и повышает вероятность возникновения болезни Альцгеймера и других когнитивных расстройств.

- Как вовремя распознать развивающуюся деменцию у пожилого родственника?

- Есть целая система тестов, разработанная специально для раннего выявления когнитивных расстройств. Очень важный шаг был сделан, когда в 2020 году утвердили клинические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений. Они предполагают индивидуальное лечение каждого пациента. Второй важный документ, разработанный ведущими специалистами, — антидементный план. Там тоже очень много тестов, помогающих определить болезнь Альцгеймера и других патологий. Однако проблема в том, что сегодня врачей первичного звена, к которым пациенты обращаются чаще всего, — врачей общей практики, терапевтов, семейных врачей — не обучают приемам, как определить такие заболевания. Диагноз «болезнь Альцгеймера» у нас имеет право поставить только психиатр. Но в поликлиниках психиатров нет, а обращаться в психоневрологический диспансер многие люди не хотят.

- Какие признаки развивающегося когнитивного расстройства должны насторожить?

- Диагностикой все же должен заниматься специалист. Ведь, к примеру, проблемы с памятью, забывчивость далеко не всегда говорят о развивающейся деменции. Но все же есть звоночки, на которые обязательно нужно обращать внимание. Например, если человек задает один и тот же вопрос много раз, забывая ответ. У него часто меняется настроение, «испортился характер», он все воспринимает негативно. В этих случаях нужно обязательно обратиться к врачу. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов предотвратить развитие заболевания.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Никита Михалков прошелся по Алле Пугачевой
Никита Михалков прошелся по Алле Пугачевой
Рита Дакота безумно боится быть брошенной
Рита Дакота безумно боится быть брошенной
Россиянам рассказали об опасных возможностях WhatsApp
Россиянам рассказали об опасных возможностях WhatsApp
Необычный таймер для свечи
Необычный таймер для свечи
Все лунные и солнечные затмения 2023 года
Все лунные и солнечные затмения 2023 года
"Не хотят проводить без России": Олимпийский чемпион объяснил перенос Кубка мира по хоккею
"Не хотят проводить без России": Олимпийский чемпион
Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где и во сколько смотреть метеоритный дождь
Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где и во сколько смотреть
В Париже назвали «движущую силу» Европы по мнению Макрона и Шольца
В Париже назвали «движущую силу» Европы по мнению Макрона и Шольца
Нумерологический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Алла Пугачева вручила черную метку известной певице
Алла Пугачева вручила черную метку известной певице
Настасья Самбурская восхитила фигурой в откровенном наряде
Настасья Самбурская восхитила фигурой в откровенном наряде
Волочкова рассказала о своей мечте
Волочкова рассказала о своей мечте

Топ на сегодня

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в глобальной политике
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома
Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО и сменил позывной Космос
Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО и
Напоминаем: эти 6 игр удалят из Game Pass уже в начале следующей недели
Напоминаем: эти 6 игр удалят из Game Pass уже в начале следующей

Еще по теме

Учёные: Число людей со старческим слабоумием возрастает каждый год
Ученые бьют панику, ежегодно увеличивается число людей со слабоумием
Врач рассказал, как уберечься от деменции
За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19