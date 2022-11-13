. День 13 ноября в истории

День войск радиационной, химической и биологической защиты.

Установлен указом Пре­зидента РФ «Об установлении профессиональных празд­ников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.

13 ноября 1918 года приказом Революционного военного совета Республики были созданы первые подразделения химической защиты в Красной армии.

Международный день слепых.

Учрежден в 1984 году Всемирной организацией здравоохранения. Он приурочен ко дню рождения известного французского педагога Валентина Гаюи (1745-1822), который создал в Париже и Петербурге первые в мире школы для слепых. Он также придумал специальный шрифт и систему обучения, организовал типографию, где печатались первые в мире книги для незрячих. По книгам Валентина Гаюи обучались вплоть до изобретения Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия.

По данным ООН, на сегодняшний день во всем мире насчитывается около 40 миллионов слепых людей и свыше 120 миллионов человек с плохим зрением.

Всемирный день доброты.

Установлен в 2000 году на 3-й конференции Движения доброты, проходившей в Сингапуре. В этот день, двумя годами ранее, в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту, в которой участвовали Австралия, Канада, Япония, Таиланд, Сингапур, Великобритания и США. Позднее к движению присоединились и другие страны мира.

В России этот праздник впервые прошел в 2009 году. В Москве по инициативе журнала «Psychologies» состоялся флешмоб. Пришедшие на Манежную площадь взялись за руки, образовав большой круг, в центре которого оказался Глобус Часов Мира. Это был символический знак солидарности со всеми странами, в которых проходит День доброты. В этот же день в Москве были организованы специальные почтовые пункты Доброты, где любой желающий мог написать добрые письма жителям интернатов для пожилых людей.

101 год назад (1921) был основан Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова.

13 сентября 1921 года актёры Третьей студии Московского Художественного театра поставили спектакль «Чудо святого Антония». Руководил студией режиссёр Евгений Вахтангов. В 1926 году театр получил своё современное название.

Сегодня в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова служат такие известные актеры, как Людмила Максакова, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Мария Аронова и др.

В репертуаре театра около 50 спектаклей, среди которых, «Евгений Онегин», «Мадемуазель Нитуш», «Бег» и др.

104 года назад (1918) был создан Российский союз советских журналистов (ныне Союз журналистов России).

Инициатором создания и первым председателем этой профессиональной независимой общественной организации работников средств массовой информации стал прозаик и публицист Михаил Андреевич Осоргин (Ильин). Почетными председателями — Владимир Ленин и Лев Троцкий. Членами Российского союза советских журналистов были Николай Бухарин, Надежда Крупская, Анатолий Луначарский, Сергей Есенин и др.

Через год Союз был переименован в Коммунистический союз журналистов. В 1930 году организация была расформирована, и возродилась лишь через 29 лет.

В ноябре 1959 года по инициативе Алексея Аджубея состоялся первый съезд Союза журналистов СССР.

Союз журналистов России (СЖР) был учрежден в 1992 году. Сегодня СЖР — один из крупнейших в Европе. Его членами являются порядка 100 тысяч человек. В Союз входят более 80 региональных организаций, а также свыше 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.

104 года назад (1918) было образовано Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Вуз был создан приказом Народного Комиссара по военным делам как «1-е Рязанские Советские Пехотные курсы командного состава РККА». Учебное заведение несколько раз реформировалось и переименовывалось. Современное название училище получило в 1968 году, а в 1996 году ему присвоили имя генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

За время существования училище подготовило порядка 50 тысяч офицеров для ВДВ и других видов и родов войск Вооруженных сил РФ, провело свыше 130 выпусков молодых офицеров. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Российской Федерации.

150 лет назад (1872) был основан Московский педагогический государственный университет.

13 ноября 1872 года по инициативе историка Владимира Герье с одобрения императора Александра II были открыты Мо­сковские высшие женские курсы. Они стали первым в России учебным заведением для женщин с университетской программой.

В 1918 году по решению Народного комиссариата просвещения Курсы были преобразованы во Второй московский государственный университет. В 1930 году он был разделён на три самостоятельных вуза: 2-й Московский государственный медицинский институт (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова),

Московский государственный институт тонкой химической технологии (ныне Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова) и Московский государственный педагогический институт (МГПИ).

С 1930 года педагогический институт носил имя наркома просвещения РСФСР Андрея Бубнова, а в 1941 году ему было присвоено имя Владимира Ленина.

В августе 1990 года МГПИ был преобразован в Московский педагогический государственный университет им. В.И. Ленина (МПГУ).

Сегодня в его состав входят более 10 институтов, 10 учебно-научных центров и 50 научных школ. Здесь обучаются порядка 26 тысяч студентов из 75 регионов России и свыше 1 тысячи иностранцев из 45 стран мира.

171 год назад (1851) началось движение по Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге.

Указ о сооружении железной дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, был подписан императором Николаем I в феврале 1842 года. Её строительство велось практически 10 лет. Авторами проекта и руководителями строительства были русские инженеры Павел Мельников и Николай Крафт.

Эта магистраль стала первой казённой железной дорогой в России и положила начало созданию в стране железнодорожной сети общегосударственного значения.

Сегодня Октябрьская железная дорога, протяженностью свыше 10 тысяч километров, проходит по территории 11 субъектов РФ: Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, городов Москва и Санкт-Петербург, а также Республики Карелия.

217 лет назад (1805) в Вене мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.

Ремеслу мясника Ланер обучался во Франкфурте, а после переезда в Вену открыл свою первую лавку. 13 ноября 1805 года он представил покупателям свое новое изобретение — сосиску. С тех пор города Франкфурт и Вена спорят, кто же из них является родиной сосиски.

В 1997 году жители местечка Гассельдорф в Баварии увековечили память своего земляка. В ознаменование 225-летия со дня рождения Иоганна Ланера они возвели памятник: бронзовый человек угощает прохожих своим изобретением. На монументе укреплена бронзовая доска с рассказом об истории сосиски.