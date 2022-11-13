. Директор Ксении Собчак рассказал много интересного
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Директор Ксении Собчак рассказал много интересного

Директор Ксении Собчак рассказал много интересного
Стали известны некоторые подробности допроса директора ведущей и журналистки Ксении Собчак. Кирилл Суханов заявил, что не знал, кто руководит каналом «Тушите свет» в Telegram, и занимался лишь рекламными проектами. Об этом он рассказал в рамках допроса по делу о вымогательстве у Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. Кирилл Суханов, главный редактор Telegram-канала «Тушите свет» Ариан Романовский, а затем и администратор проекта Тамерлан Бигаев были задержаны в конце октября. Они проходят как подозреваемые по делу о вымогательстве у Сергея Чемезова крупной суммы денег. Суханова задержали во время передачи 800 тысяч рублей за неразмещение «порочащей информации» в соцсетях. В разговоре со следователем Суханов рассказал о своей работе в проекте. При этом на некоторые темы он не стал говорить, используя конституционное право, разрешающее не давать показаний против самого себя. Коммерческий директор Собчак подчеркнул, что занимался продажей рекламы, в его обязанности входило продление договоров с клиентами и взаимодействие с заказчиками по поводу размещения платных постов.
«С клиентами я взаимодействовал посредством мобильной связи и при личных встречах. От самого Ариана Романовского мне было известно, что он является автором данного Telegram-канала» Кирилл Суханов, пишет «Baza». Он также подчеркнул, что не знаком с Сергеем Чемезовым и статью о нем не писал и не публиковал. А на вопросы правоохранителей о разговоре с Романовским по поводу удаления данной статьи с Telegram-канала, Суханов отвечать не стал. Кирилл Суханов также подтвердил, что лично знаком с Ксенией Собчак с февраля 2015 года. «Мне известно, что Ксения Анатольевна Собчак является администратором Telegram-каналов «Кровавая Барыня», «Собчак», я знаю только об этих двух каналах», — сказал он. Сторона защиты арестованных редакторов считает, что публикация была посвящена дню рождения миллиардера Андрея Бокарева, а Сергей Чемезов упоминался там лишь как один из гостей торжества. Адвокат отметил, что новость опубликовали по заданию Собчак и в ней не было никакой порочащей честь информации, а все сведения взяты из открытых источников.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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