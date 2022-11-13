. Дмитрий Маликов отказался помочь дочери с открытием магазина
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Дмитрий Маликов отказался помочь дочери с открытием магазина

Дмитрий Маликов отказался помочь дочери с открытием магазина
Певец Дмитрий Маликов признался, что не стал давать денег Стефании на открытие магазина. Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» рассказал о бизнесе дочери. Маликов уверен, что его наследница знает, что делает. «У нее большой опыт, два года — всё-таки это уже немало», — заверил Дмитрий. На открытии шоурума Стефанию поддержала вся семья: пришли бабушка и дедушка Людмила и Юрий Маликовы, а также тетя Инна. Она сразу купила дублёнку за 120 тысяч рублей.
Елена Маликова помогла дочери с оформлением помещения. «Помогала с ремонтом, работала прорабом», — отметила Елена. При этом звездный отец не принимал участия в открытии бутика: он не давал денег Стефании, в то время как одна аренда обходится студентке МГИМО в 350 тысяч рублей в месяц. «А чем я могу помочь ей? Это удивительно, она всё сама. Она больше с мамой консультируется. Я в финансах что? Я же артист, музыкант», — отметил Маликов.
# Шоу-бизнес Маликов Дмитрий
По материалам: z-aya

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