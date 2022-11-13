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Европейской промышленности предрекли кризис из-за поставок металла

Европейской промышленности предрекли кризис из-за поставок металлаЭкономист Хазанов: запрет на цветные металлы из России может привести к кризису в ЕвропеСюжетЦены на газ в Европе:

Запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) может вызвать кризис в европейской промышленности. Негативный исход предрек независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее Лондонская биржа металлов приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России. По словам Хазанова, эмбарго на поставки из России прежде всего вызвало бы нехватку никеля и меди на европейском рынке, что автоматически вызвало бы остановку многих заводов в Европе, «начиная от металлургических и кабельных и заканчивая двигателестроительными и автомобильными».
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Отмечается, что крупнейшие европейские производители меди (Aurubis и Boliden) не смогут заместить нехватку из-за высоких цен на электричество и газ. «С никелем положение дел было бы еще хуже: в Европе почти нет предприятий по его выпуску», — резюмировал Хазанов.

Ранее LME интересовалась мнением трейдеров по этому вопросу. От решения участников зависело, продолжится ли торговля российской продукцией, будут ли вводиться ограничения на объемы поставок или же будут запрещены отгрузки российских металлов на склады биржи.

В начале сентября закупать алюминий в России перестала одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Boeing. Корпорация отказалась от российских поставок еще в марте на фоне ввода российских войск на территорию Украины.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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