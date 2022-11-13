. Филиппу Киркорову подсунули б/у часы за десять миллионов

Певец Филипп Киркоров очень обиделся за такой подарок для лоха. Пустившийся в откровения с журналисткой Аленой Жигаловой Филипп Киркоров рассказал о себе много нового. В частности, о своей полигамности и, соответственно, бурной личной жизни. А также о том, как его нагло обманули, подсунув подарок с подвохом, который подвел его в самый неподходящий момент. И ладно бы дарителем был кто-то неизвестный, а то ведь уважаемый и богатый человек, от которого Бедросович явно не ожидал подставы. Он-то и вручил Киркорову часы за бешеные деньги. А те периодически останавливаются и вообще «сходят с ума». «Раскрою вам удивительную тайну. Мне эти часы подарили на юбилей, подарил один очень богатый человек. Ну мне же интересно: марка, все… Когда начал мониторить, обалдел от цены. Знаешь сколько стоят эти часы — полмиллиона евро», — показал аксессуар Филипп в камеру.Понятно, что он тут же начал ими хвастаться и даже надел на Евровидение, куда россиян вообще не позвали. Но Киркорову все санкции по боку, поэтому он туда поехал в частном порядке. «Взял я их с собой на «Евровидение« в Италию, надел эти часы, и они начали безбожно отставать — на два часа, потом они начали еще с «ума сходить». Знаешь, что оказалось — мне подарили использованные сломанные часы. Хотя человек такой богатый, такой известный…», — печалится певец в эфире шоу «Алена, блин!». Он хоть и допустил возможность, что даритель мог сам не знать о недостатках хронометра, но очень как-то неохотно. Киркоров все же больше склоняется к выводу, что тот мега звезду российской эстрады «за лоха принимал». И это очень, знаете ли, обидно. Но тут же добавил, что о разочаровании ему не расскажет. Как будто эфира с демонстрацией бракованных часов для этого недостаточно.