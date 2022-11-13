. Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» получил премию в Палермо

Работа российского режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович» по мотивам повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» удостоена премии фестиваля «Золотой эфеб» в Палермо за лучший фильм по мотивам литературного произведения. Об этом сообщили организаторы смотра, передает ТАСС.

По словам организаторов, фильм Панфилова «несет в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность». Они назвали режиссера «мастером кино», а игру актеров «исключительной».

Мировая премьера «Ивана Денисовича» состоялась на международном кинофестивале в Локарно в 2021 году, в мировом прокате фильм называется «100 минут». В Локарно исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков.

Фильм отобрали во внеконкурсную программу кинофестиваля «Лайф фест», который проходит в Лос-Анджелесе с 10 по 14 ноября, а также смотра Международного фестиваля авторского кино в Гвадалахаре.