. Горина больше не борется за Архипова: здоровье оказалось важнее
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Горина больше не борется за Архипова: здоровье оказалось важнее

Горина больше не борется за Архипова: здоровье оказалось важнее
Здоровье в очередной раз неожиданно подвело Катю Горину. Вместо того, чтобы бороться за Кирилла Архипова, она вынуждена была отправиться в больницу. Кажется, противостояние Екатерины Гориной и Кати Гордеевой подходит к концу. Архипов, судя по всему, достанется именно второй. Когда он вместе с Гордеевой вернулся на Дом-2 после того, как они вместе переночевали где-то за периметром, Горина была вынуждена отправиться в больницу.

Не так давно Катя Горина делилась, что у неё есть сильные чувства к Архипову. Однако серьёзный мужчина, настроенный на создание семьи, быстро нашёл ей неплохую замену.
В результате Горина была вынуждена поздравить свою соперницу с победой, после чего пожаловалась, что теперь разорится на лекарствах: траты просто огромные. Обо всём этом девушка пишет в своём микроблоге. Более того, впереди её ещё ждёт плановая операция.
Судя по всему, Екатерина Горина снова будет вынуждена отказаться от парня, который ей нравится, без какого-либо боя или сопротивления. На проекте ей определённо недостаёт поддержки коллектива, впрочем, учитывая её методы, в этом нет ничего удивительного. А ведь девушка мечтает о настоящей любви...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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