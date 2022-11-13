. Горина больше не борется за Архипова: здоровье оказалось важнее

Вадим Карасев

Кажется, противостояние Екатерины Гориной и Кати Гордеевой подходит к концу. Архипов, судя по всему, достанется именно второй. Когда он вместе с Гордеевой вернулся на Дом-2 после того, как они вместе переночевали где-то за периметром, Горина была вынуждена отправиться в больницу.Не так давно Катя Горина делилась, что у неё есть сильные чувства к Архипову. Однако серьёзный мужчина, настроенный на создание семьи, быстро нашёл ей неплохую замену.В результате Горина была вынуждена поздравить свою соперницу с победой, после чего пожаловалась, что теперь разорится на лекарствах: траты просто огромные. Обо всём этом девушка пишет в своём микроблоге. Более того, впереди её ещё ждёт плановая операция.Судя по всему, Екатерина Горина снова будет вынуждена отказаться от парня, который ей нравится, без какого-либо боя или сопротивления. На проекте ей определённо недостаёт поддержки коллектива, впрочем, учитывая её методы, в этом нет ничего удивительного. А ведь девушка мечтает о настоящей любви...