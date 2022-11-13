. "Готова принять порцию любви": Ольга Бузова прокомментировала слухи о своем новом романе

Вадим Карасев

36-летняя Ольга Бузова после отношений с блогером Давой так и не подтвердила ни одного романа официально. Недавно ее видели в компании некоего депутата, а теперь подозревают в романе с актером Антоном Филипенко.

По информации издания Super, артист ухаживал за Ольгой на съемках шоу "Звезды в Африке". На прошлом выпуске телеведущая назвала Антона "секс-символом российского кинематографа", а тот теперь заваливает ее подарками. Позже их даже видели вместе в аэропорту.

Вот только Бузова никак не признает, что между ними что-то есть. Светская львица заявила, что готова к отношениям, но пока что не с кем.

Мое сердце готово. Я готова принять порцию любви. В моей жизни все только по любви. В моей жизни все по-настоящему. Нет никакой другой причины, по которой я буду находиться рядом с мужчиной в отношениях. Только по взаимной настоящей, большой, светлой любви. На сегодняшний момент мое сердце свободно.

После недавних слухов Ольга сильно рассердилась на сплетников и блогеров с журналистами, которые сразу растиражировали свои догадки о ее личной жизни. Звезда призвала верить только ей и ее социальным сетям.

Бузова призналась, что зависима

Телезвезду нередко обвиняют в пьянстве, некоторые даже говорят, что мужчины у нее нет из-за проблем со спиртным. Однако Ольга призналась, что у нее совсем другая зависимость. "Самая полезная зависимость — это зависимость от спорта. Я уже не могу без тренировок", — заявила шоувумен.

Если взглянуть на ее социальные сети, то Бузова действительно регулярно выкладывает фотографии с тренировок. Да и фигура у нее вряд ли похожа на фигуру запойной женщины. "Я всегда ставлю 2 будильника: один — для человека, которым я хочу быть, а другой — для человека, которым я являюсь", — недавно писала в блоге.

