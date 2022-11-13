. Грант сожалеет, что не может быть вместе со Скалон и Морнгенштерном с Мадан

Вадим Карасев

Обитатели Дом-2 никак не могут забыть про одну из бывших участниц — Екатерину Скалон. А Артём Грант так и вовсе по-прежнему влюблён в девушку. Парень отмечает каждую из её публикаций в социальных сетях, постоянно переписывается с девушкой и сейчас однозначно жалеет, что не может вместе с ней великолепно провести время в Турции.Грант бы с радостью оставил проект, чтобы отправиться вслед за Катей. Всё же, девушка отдыхает и периодически вспоминает своё времяпрепровождение на Поляне, периодически встречаясь с другими бывшими участниками в Стамбуле, в том числе с Максимом Моргенштерном и Анной Мадан.Кажется, Артём по-прежнему надеется, что он сможет по соединиться К весёлой компании в Турции. Но пока что он вынужден доказывать свою важность на телешоу Дом-2 и активно искать себе пару, чтобы его попросту не выставили за ворота. К слову, в очередном эфире Грант как-то говорил, что ему нравится одна девушка за пределами проекта. Может он имел ввиду именно Екатерину Скалон и поэтому так желает с ней встретиться?