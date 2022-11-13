. Художник представил, как бы могли выглядеть главные злодеи Диснея, окунись они в мир моды и стиля

В любой сказке всегда найдётся свой злодей, и, как правило, рисовка его не шибко привлекательная, зато точно впечатляющая. Поэтому художник под ником jonuelsketch решил внести свои коррективы во внешность главных отрицательных героев Диснея. И, видимо, источником для вдохновения автора стали не только мультфильмы, но и мода. Потому что его новые персонажи выглядят так, будто они вот-вот ступили на красную дорожку в лучших своих нарядах. И теперь, кажется, злодеи действительно носят Прада.

Восхитительная Урсула

Горячий Джафар

Строгая Леди Тремейн

Обворожительная Малефисента

Стильная Круэлла

Сногшибательная Изма

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Как вы уже могли заметить, все новые костюмчики персонажей напоминают их старые. Но всё-таки они так стильно и со вкусом были перешиты автором работ, что сложно подобрать слова, чтобы выразить всё наше восхищение. Просто вау!

Модный доктор Фасилье

Элегантная матушка Готель

Дерзкий Аид

Харизматичный Шрам

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А вот пример, когда художник не только снял злодейскую маску с персонажа, но и примерил на героя абсолютно новый образ — образ человека. Теперь Шрам — это не хитрый и свирепый лев, а горячий харизматичный парень, готовый похищать женские сердца.

Мужественный Гастон

Изумительная Злая Королева

Брутальный капитан Крюк

Чарующая Королева Червей

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А тут подборка иллюстраций, на которых один нидерландский художник показал, кто прячется внутри известных мультипликационных героях.