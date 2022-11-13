. Художник представил, как бы могли выглядеть главные злодеи Диснея, окунись они в мир моды и стиля
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Художник представил, как бы могли выглядеть главные злодеи Диснея, окунись они в мир моды и стиля

Художник представил, как бы могли выглядеть главные злодеи Диснея, окунись они в мир моды и стиля

В любой сказке всегда найдётся свой злодей, и, как правило, рисовка его не шибко привлекательная, зато точно впечатляющая. Поэтому художник под ником jonuelsketch решил внести свои коррективы во внешность главных отрицательных героев Диснея. И, видимо, источником для вдохновения автора стали не только мультфильмы, но и мода. Потому что его новые персонажи выглядят так, будто они вот-вот ступили на красную дорожку в лучших своих нарядах. И теперь, кажется, злодеи действительно носят Прада.

Восхитительная Урсула

jonuelsketch

Горячий Джафар

jonuelsketch

Строгая Леди Тремейн

jonuelsketch

Обворожительная Малефисента

jonuelsketch

Стильная Круэлла

jonuelsketch

Сногшибательная Изма

jonuelsketch

Как вы уже могли заметить, все новые костюмчики персонажей напоминают их старые. Но всё-таки они так стильно и со вкусом были перешиты автором работ, что сложно подобрать слова, чтобы выразить всё наше восхищение. Просто вау!

Модный доктор Фасилье

jonuelsketch

Элегантная матушка Готель

jonuelsketch

Дерзкий Аид

jonuelsketch

Харизматичный Шрам

jonuelsketch

А вот пример, когда художник не только снял злодейскую маску с персонажа, но и примерил на героя абсолютно новый образ — образ человека. Теперь Шрам — это не хитрый и свирепый лев, а горячий харизматичный парень, готовый похищать женские сердца.

Мужественный Гастон

jonuelsketch

Изумительная Злая Королева

jonuelsketch

Брутальный капитан Крюк

jonuelsketch

Чарующая Королева Червей

jonuelsketch

А тут подборка иллюстраций, на которых один нидерландский художник показал, кто прячется внутри известных мультипликационных героях.

# Интересное
По материалам: twizz

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