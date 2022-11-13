. Ирина Пегова побывала на кинофестивале в Минске
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Ирина Пегова побывала на кинофестивале в Минске

Ирина Пегова побывала на кинофестивале в Минске
Актриса Ирина Пегова появилась на закрытии 28-го кинофестиваля «Листопад» в женственном наряде. Ирина Пегова является известной актрисой. Она не скрывает, что рада была в свое время учится у Олега Табакова. В ее копилке много ярких ролей. Многие зрители любят ее за игру в сериале «Акушерка», а в прошлом году артистка снялась с Дмитрием Нагиевым в комедии «Свингеры». Примечательно, что Ирина в свои 44 года не перестает работать над собой. После участия в «Ледниковом периоде» она похудела. В этом году актриса путешествовала и снималась в новых проектах. Не раз она отдавала предпочтение женственным нарядам.
А 12 ноября Пегова отправилась  на закрытие кинофестиваля «Листопад», который прошел в Минске. Она для красной дорожки выбрала черное струящееся платье с принтом «мильфлер». Актриса дополнила наряд с жабо черным кожаным поясом, подчеркнув талию. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы.
«Спасибо Минску за прием!»,  – написала звезда. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. «Очень красивая и милая!», «Какая вы гармоничная, платье — прелесть», «Красотка, особенно с этим благородным цветом волос», «Просто конфетка и как тебе идет наряд! Роскошная, сверкающая, ну слов нет», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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