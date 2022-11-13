. Ирина Салтыкова запрещает дочери участвовать в шоу «Голос»

Певица Ирина Салтыкова категорически против, чтобы дочь таким способом прославилась. Алисе сейчас 34 года. Девушка родилась в браке Ирины и Витора Салтыкова, который продлился восемь лет. После развода певица назвала мужа домашним тираном: до сих пор Ирина продолжает выступать с обвинениями в адрес бывшего избранника. Алиса занимается музыкой, ее продюсирование взяла на себя звездная мама. Исполнительница хита «Серые глаза» сейчас участвует в шоу «Суперстар! Возвращение». Телевидение могло бы помочь и Алисе продвинуться в мире шоу-бизнеса: к примеру, «Голос» стал бы прекрасным вариантом.Однако Салтыкова отвергает это предложение. «Мы знаем всю подноготную подобных конкурсов, потому и не участвуем», — заявила Ирина в беседе со «СтарХитом». Сейчас Алиса находится в Лондоне, где пишет музыку и выступает в местных клубах. Сама Ирина когда-то ради дочери отказалась снова выходить замуж. Теперь же она говорит, что не ходит на свидания с «непонятными мужчинами».