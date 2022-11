. Эти 20+ игр выходят на Xbox на следующей неделе: 15-18 ноября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





С точки зрения интересных релизов следующая игровая неделя, с 15 по 18 ноября, будет весьма насыщенной. Выходит сразу несколько долгожданных игр, вроде Pentiment, Somerville, Goat Simulator 3 и прочие. Но главным релизом недели станет Warzone 2, предзагрузка которого стартует уже 14 ноября.

Так выглядит список релизов Xbox на следующую неделю:

Game Pass

Bravery and Greed (15 ноября)Farming Simulator 22: Platinum Edition (15 ноября)Gabriel’s Worlds The Adventure (15 ноября)Garfield Lasagna Party (15 ноября — North America)Pentiment (15 ноября)RWBY: Arrowfell (15 ноября)Syberia: The World Before (15 ноября) (Xbox Series X | S)Somerville (15 ноября)Call of Duty: Warzone 2.0 (16 ноября)Figment: Journey Into The Mind (16 ноября)Super Chicken Jumper (16 ноября)The Awakening of Mummies (16 ноября)In Extremis DX (17 ноября)My Fantastic Ranch (17 ноября)Goat Simulator 3 (17 ноября) (Xbox Series X | S)Starsand (17 ноября)As Far As The Eye (18 ноября)Babol The Walking Box (18 ноября)Heidelberg 1693 (18 ноября)The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me (18 ноября)Ultimate ADOM — Caverns of Chaos (18 ноября)

На следующей неделе в Game Pass выходят две игры, из заявленных в данный момент:

Pentiment (15 ноября)Somerville (15 ноября)