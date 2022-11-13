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Юрист рассказала россиянам о положенной работнику премии

Юрист рассказала россиянам о положенной работнику премииЮрист Кудерко заявила, что сотрудника нельзя лишить премии, если его оклад меньше МРОТ

Сотрудника нельзя лишить положенной премии, если его оклад меньше МРОТ. О том, как премия «увеличивает» размер заработной платы рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кудерко, в ином случае будет нарушен закон, согласно которому размер заработной платы не может устанавливаться ниже МРОТ. Также специалист напомнила, что обычно премия бывает ежемесячной, квартальной, годовой, либо приуроченной к определенному событию.

Помимо этого, условия премирования сотрудников должны быть подробно и четко прописаны в положении о премировании или в положении об оплате труда работодателя (независимо от того, частная это организация или бюджетная), заявила юрист.

Если все условия соблюдены, а премии не была выплачена — это повод обратиться в суд или трудовую инспекцию, резюмировала Кудерко.

Ранее Елена Кудерко заявила, что мобилизованным россиянам полагаются льготы и выплаты, которые во многом соответствуют мерам поддержки военнослужащих контрактников, среди которых присвоение статуса «Ветеран боевых действий». Кудерко назвала льготы для мобилизованных россиян и напомнила, что основная выплата для них достигает 195 тысяч рублей в месяц.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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